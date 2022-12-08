ЖКХ

Отключения электроэнергии запланированы в Гдовском районе с 12 по 15 декабря

Отключения потребителей от электроэнергии в связи с ремонтными работами запланированы в Гдовском районе и городе Гдове с 12 по 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Сегодня, 12 декабря, электроэнергию отключили в посёлке Любимец.

13 декабря обесточат деревню Крутое.

14 декабря запланированы отключения электроэнергии в деревнях Гостевая Деревня, Леоновщина, Луневщина, Бурцовщина, Новинка, Рубцовщина, Строгино, Замогилье, Гаглово, Усадище, Спицино, Сельцегорка, Залахтовье, Рогачево, Кленно, Рогачево, Сторожинец, Курьино, Кятицы, Озера, Партизанская, а также в МТС-2, ООО «Марс» и ООО «Нептун».

15 декабря подачу электроэнергии временно приостановят в деревне Молоди.

Телефон для заявок: 8-800-220-0-220.