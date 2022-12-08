ЖКХ

Разделяя - сохраняй!

«В городе Пскове я живу с самого рождения и прекрасно помню центральную свалку, которая разрасталась с каждым днём. Вечные запахи и кричащие чайки... В то время было очень неприятно наблюдать, как продукция из пластика валялась почти везде, так как естественным путем она не разлагается. Сейчас все намного проще, можно сложить все в пакетик и вынести в контейнер», - делится пскович Юрий Лебедев.

Юрию 38 лет, у него высшее образование, работает главным механиком, есть ребенок. Родные Юрия также придерживаются правил раздельного сбора мусора. Главное донести до ребенка о пользе мероприятия, научить не бросать мусор, где попало, объяснить, как важно не загрязнять окружающую среду и рассказать о переработки вторсырья.

Фото: Александ Мушук

Таких же принципов придерживается и 36-летний Александр Мушук, инженер Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Своим сыновьям 6 и 11 лет рассказывает про экологию и про то, что пластик долго разлагается на свалке, а при переработке он пойдет еще и на нужное дело. «Приучать детей нелегко, - делится Александр, - но супруга умеет найти подходящие слова». Кроме пластика, семья Александра отдельно собирает макулатуру и стекло. «Летом у нас в деревне установили желтые контейнеры для пластика, тогда мы стали сортировать еще и пластик».

А вот Ольга из Печорского района пришла к пониманию о раздельном сборе мусора после поездок в Эстонию: «Видела, как у них это хорошо налажено. Там у жителей даже мысли не возникает кидать все в одно ведро. А с пластиком так вообще здорово – в каждом супермаркете есть пункты приема бутылок (пластик и стекло), за которые дают небольшую сумму денег или чек, который можно использовать здесь же в магазине». Сейчас ее работа связана с благоустройством небольшого районного центра. Самой приходится учить жителей разделять мусор и ответственно относиться к его сбору и размещению. Кроме того, в школах проводятся экоуроки, направленные на развитие чувства ответственности по раздельному сбору мусора. Дети Ольги, как и она, придерживаются правил сортировки отходов.

Артема с детства учили выбрасывать мусор в специально предназначенные для этого места. А к самому вопросу разделения подошел уже самостоятельно в сознательном возрасте. Сейчас Артему 24 года, он окончил исторический факультет ПсковГУ. «Стимулом для раздельного сбора мусора является желание, хотя бы в мелочах, помогать родному городу становиться чище». Артем искренне верит в то, что в таких делах уж точно нужно начинать с себя. Это его личное мнение, которое он по мере своих сил старается ненавязчиво транслировать в среде своих друзей и знакомых. Друзья и родные прислушиваются к Артему по мере своих возможностей и личного желания. «Подобное отношение к данному вопросу не закладывается насильственно», - поясняет он.

Все сходятся в одном: экокультуру надо прививать с детства, формировать сознание бережного отношения к окружающей среде, вырабатывать привычку внимательного отношения к вопросам раздельного сбора мусора, а лучший пример – это пример родителей!

За последнее время выросла экологическая сознательность граждан, но общество продолжает нуждаться в повышении культуры обращения с отходами. В деревнях по-прежнему выбрасывают скошенную траву и ветки в бытовые отходы, в контейнерах, предназначенных для пластика, появляются пищевые отходы и ТКО.

Еще много времени понадобиться на экологическое воспитание общества, пока приживется система раздельного сбора отходов, но уже сегодня ты можешь начать с себя!

Остается надежда, что люди осознают всю глобальность экологической катастрофы, начнут придерживаться правил сортировки отходов и станут достойным примером для последующих поколений!

ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)