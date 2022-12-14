ЖКХ

Реконструкцию очистных сооружений проведут в Пыталово

Реконструкцию очистных сооружений проведут в Пыталово благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

На личный приём к главному прокурору области Ивану Грибову пришла жительница Пыталовского района. После её жалобы Псковская природоохранная межрайонная прокуратура проверила соблюдение водоохранного законодательства в деятельности муниципального предприятия «Пыталовские теплосети».

Установлено, что предприятие с использованием очистных сооружений осуществляет сброс сточных вод в ручей на улице Псковской в Пыталово. При этом (в нарушение требований водного законодательства) очистные сооружения находятся в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. Кроме того, отобранные в месте выпуска сточных вод пробы воды не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, предельно допустимая концентрация вредных веществ превышена.

В связи с этим специализированная прокуратура обратилась в суд с административным иском об обязании МП «Пыталовские теплосети» устранить выявленные нарушения.

Пыталовский районный суд удовлетворил исковые требования в полном объёме, на МП «Пыталовские теплосети» возложена обязанность провести реконструкцию очистных сооружений, используемых для сброса сточных вод в ручей без названия: левый берег, 1,2 км от устья, на улице Псковской.