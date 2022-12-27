ЖКХ

Очистные сооружения Пскова хотят дополнить станцией ультрафиолетового облучения

Очистные сооружения Пскова хотят дополнить станцией ультрафиолетового облучения. Об этом директор муниципального предприятия города «Горводоканал» Константин Болотин сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В следующем году мы планируем объявить конкурс на проектирование установки станции ультрафиолетового облучения, то есть мы хотим установить станцию для дополнительной очистки через УФО», - поделился планами предприятия Константин Болотин.

Директор «Горводоканала» отметил, что очистка сточных вод - одна из главных задач предприятия. Оборудование в этой системе, по его словам, очень сильно изнашивается. На это влияет агрессивная среда, а также мусор и песок, которые попадают в канализацию вместе со стоками.

«Это тоже для нас больной вопрос: то, что люди выбрасывают в систему канализации. Очень много оборудования выводится из строя. Приходится очень много денег тратить на восстановление, на замену оборудования. Но мы всё равно эту работу не останавливаем. Мы понимаем, что если не выполнять эту работу, будет очень большой вред экологии», - заметил Константин Болотин.