ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - депутат Псковской городской Думы, куратор клуба ТОС Пскова Алексей Форш. Ведущий Алексей Кириллов поговорит с ним о просвещении в сфере ЖКХ.

Напомним, в программе «Коммунальный ликбез» член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.

Трансляция завершена.