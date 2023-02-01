ЖКХ

Как поменять собственника в квитанции на оплату взноса на капремонт, рассказали псковичам

Региональный оператор ежедневно принимает обращения по вопросам смены собственника в квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт. Как поменять собственника в квитанции на оплату взноса на капремонт, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Для внесения изменений в квитанцию необходимо представить региональному оператору любой из правоустанавливающих документов – выписку из ЕГРН, свидетельство о регистрации права собственности, иной документ, подтверждающий право собственности на квартиру. На основании правоустанавливающего документа будут внесены изменения в графе «ФИО собственника». При этом, лицевой счет не поменяется, он закреплен за квартирой.

Копия документа может быть направлена региональному оператору одним из следующих способов: