ЖКХ

Специалисты «Горводоканала» произвели технологические работы в ночное время

Специалисты цеха водоснабжения муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» произвели технологические работы в ночное время. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: МП города Пскова «Горводоканал»

Ночью специалисты цеха водоснабжения проводили работы по технологическому переключению главных водоводов на территории цеха водоподготовки поверхностного водозабора. Данное переключение было необходимо для того, чтобы обеспечить подрядной организации, осуществляющей строительство станции гипохлорита, возможность установки необходимых измерительных приборов - расходомеров, позволяющих очень точно измерять объем воды, для которой необходимо дозирование обеззараживающих средств. Параллельно велись работы по врезке в трубопровод устройства подачи и гипохлорита натрия с водой.

Проведение работ ночью обусловлено тем, что в эти часы существенно снижается водоразбор, и можно произвести необходимые манипуляции без опасности снижения давления в водоразборной сети, а значит - без дискомфорта для абонентов, отметили в организации.