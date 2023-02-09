ЖКХ

Наказывают должников и тратят миллионы: как продвигается капремонт домов в Псковской области

Взносы за капремонт – ежемесячная статья расходов, которая до сих пор вызывает вопросы у псковичей. «Зачем платить, если дом ждёт ремонта годами, и ничего не происходит?» - с таким вопросом обратились читатели «МК в Пскове». Некоторым действительно кажется, что деньги и вовсе утекают в никуда.

Квитанции за воду, газ и электричество россияне получали ещё во времена Советского Союза. А вот платить за капремонт начали сравнительно недавно. Чтобы не быть голословными: в Жилищном кодексе РФ статья 169, посвященная взносам на капитальный ремонт многоквартирного дома, появилась лишь в 2014 году. Ну а перечислять их потребовалось уже с 2015-го.

Словом, прошло менее 10 лет. Привыкнуть некоторые жители не успели до сих пор. Часть из них всё ещё уверена, что Фонд капремонта (ФКР) – фикция. Но это совсем не так. На сайте ФКР Псковской области можно найти все документы и отчёты по каждому из домов. Что отремонтировали, когда это было и сколько денег на это потратили – вся эта информация есть в открытом доступе.

«МК в Пскове» в рамках проекта «Жалобная книга» разобрались в ситуации и узнали, сколько домов было капитально отремонтировано в 2022-м, где посмотреть график капремонта на 2023-й, и что грозит тем, кто игнорирует эту «платёжку». Подробности здесь>>>