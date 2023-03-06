ЖКХ

Почти 400 млн рублей задолжали «Экопрому» жители Псковской области

Задолженность населения Псковской области перед филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») составляет более 380 миллионов рублей. Задолженность юридических лиц - более 20 миллионов рублей, сообщается в группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

«Региональный оператор успешно проводит работу по взысканию задолженности в судебном порядке. При этом с потребителя-должника взыскивается не только долг, но и пеня, а также судебные издержки. Должник, не оплачивая своевременно вывоз ТКО, не думает о глобальных последствиях своего решения и как это отразится на его "соседях", а решает свои личные бытовые проблемы за их счет», – рассказали в «Экопроме».

Так, задолженность по Дедовичскому району составляет более 12 миллионов рублей, из них юридические лица не оплатили услугу на 382 152 рубля. «На эти денежные средства можно было бы приобрести новые контейнеры или закупить дополнительную технику и расширить зону обслуживания населения», – заключили в «Экопроме».