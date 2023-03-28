ЖКХ

Долги россиян по ЖКХ предложили списать за счет регионального бюджета

Сейчас люди, у которых есть задолженность по коммунальным платежам, не могут претендовать на государственную поддержку. Чтобы помочь законопослушным россиянам, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила ввести дополнительную субсидию на компенсацию накопившихся долгов по оплате ЖКУ.

Сегодня субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — один из самых распространенных способов социальной поддержки. Он доступен россиянам, у которых документально подтвержденные расходы на коммуналку превышают 22% в общем доходе семьи. Льготники оплачивают квитанции, а затем им приходит своеобразный кешбек, покрывающий полностью или частично потраченную сумму, пишет «Парламентская газета».

Компенсации подлежит оплата содержания жилого помещения, взноса на капремонт, пользования холодной и горячей водой, водоотведения, отопления, электроэнергии, обращения с твердыми коммунальными отходами, газа и даже услуг связи, то есть радиоточки и телеантенны. Но если у желающих получить соцпомощь есть коммунальные долги, то получат они от ворот поворот.

По мнению Светланы Разворотневой, если долги накопились по уважительной причине, то надо помочь. Она планирует внести на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому нуждающиеся получат разовую выплату на покрытие долгов, обнулят их, а затем с полным правом подадут документы на жилищную субсидию.

Деньги на эти благие цели можно позаимствовать из местной казны, считает Разворотнева. Ведь в регионы из федерального бюджета приходят средства на выплату субсидий, но их часть может оставаться неизрасходованной по той или иной причине. «Например, люди не знают о своем праве или не собрали вовремя документы, и получается, что эти деньги «зависли». За счет таких средств и можно компенсировать долги по оплате коммунальных услуг нуждающимся», — пояснила депутат. Определить конкретные категории граждан и случаи уважительных причин, когда можно применить такую поддержку, должно правительство, уточнила она.

Тем, кто впервые оказался в трудной жизненной ситуации, нужно дать возможность выбраться из долговой ямы, согласна и член комитета Совфеда по социальной политике Ольга Хохлова. По ее словам, речь идет о единовременной помощи. Дополнительная субсидия на компенсацию долгов по оплате ЖКУ — это своего рода спасательный круг, считает сенатор: «На мой взгляд, такой путь заслуживает внимания. Думаю, стоит подключить профильные министерства к проработке возможного решения, поскольку это касается возможностей бюджета». Хохлова убеждена, что государство, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и, главное, жители будут в плюсе.

В России есть много способов социальной поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя предложение коллеги. Но компенсацию по оплате ЖКУ предоставляют из федерального бюджета только законопослушным гражданам, подчеркнула парламентарий. Поэтому Госдума может не поддержать инициативу, считает Бессараб.

Она напомнила, что сейчас государство готово помочь своим гражданам, предоставив, к примеру, социальный контракт для открытия собственного бизнеса или подсобного хозяйства, возможность переучиться и получить бесплатно востребованную профессию. «Все желающие могут обратиться в соцзащиту, где им расскажут о тех мерах поддержки, которые могут подойти в каждом конкретном случае», — заключила депутат.