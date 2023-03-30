Антон Минаков: Государство должно думать о гражданах

Государство должно думать о гражданах. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков, комментируя итоги парламентского часа о мерах поддержки населения в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, проведенного по его инициативе.
По словам депутата, работа в этом направлении будет продолжена.
«Надо искать новые ресурсы и средства. Нужно расширять список тех категорий граждан, которым будет оказана помощь, и продолжать подобную работу в течение года. Поэтому ЛДПР будет и дальше выходить, в том числе и с законодателями инициативами на федеральном уровне, предлагая новые меры поддержки», – отметил Антон Минаков.
Работу комитета по социальной защите Псковской области депутат оценил как удовлетворительную. «Благодарим за открытость и за налаженную коммуникацию, которая происходит между комитетом и областным Собранием», - добавил он.
Напомним, сегодня, 30 марта на сессии Псковского областного Собрания депутатов председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева представила доклад о мерах поддержки населения в части оплаты жилищно-коммунальных услуг.