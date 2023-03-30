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Антон Минаков: Государство должно думать о гражданах

Государство должно думать о гражданах. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков, комментируя итоги парламентского часа о мерах поддержки населения в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, проведенного по его инициативе.

«Тема меры поддержки слабо защищенных слоев населения важна в любое время. Мы живем в непростое время в условиях экономических санкций. В первую очередь государство должно думать о гражданах. Данная инициатива принадлежит ЛДПР, и мы инициировали эти слушания не только в Псковской области, они прошли по всей стране. В начале апреля они пройдут в Государственной Думе. Мы благодарим наших коллег за то, что поддержали нашу инициативу», – сказал Антон Минаков.

По словам депутата, работа в этом направлении будет продолжена.

«Надо искать новые ресурсы и средства. Нужно расширять список тех категорий граждан, которым будет оказана помощь, и продолжать подобную работу в течение года. Поэтому ЛДПР будет и дальше выходить, в том числе и с законодателями инициативами на федеральном уровне, предлагая новые меры поддержки», – отметил Антон Минаков.

Работу комитета по социальной защите Псковской области депутат оценил как удовлетворительную. «Благодарим за открытость и за налаженную коммуникацию, которая происходит между комитетом и областным Собранием», - добавил он.

Напомним, сегодня, 30 марта на сессии Псковского областного Собрания депутатов председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева представила доклад о мерах поддержки населения в части оплаты жилищно-коммунальных услуг.