ЖКХ

Реконструкция водопроводной линии на улице Госпитальной в Пскове близка к завершению

Реконструкция водопроводной линии у дома №13а по улице Госпитальной в Пскове близка к завершению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Фото здесь и далее: МП города Пскова «Горводоканал»

Ранее специалисты муниципального предприятия «Горводоканал» определили участок водопроводной линии с износом. Решение проблемы износа заключалось в замене участка водопроводной сети, состоящей из чугунной трубы диаметром 200 мм длиной более 90 метров на современную, полиэтиленовую, диаметром 160 мм.

«Трубы из полиэтилена низкого давления широко применяют для прокладки сетей водоснабжения. Востребованность коммуникаций из полиэтилена низкого давления объясняется свойствами материала: трубы устойчивы к ударам, полиэтилен никак не влияет на жидкость, которая передается по коммуникациям, трубы не трескаются на морозах из-за расширения замерзшей воды, на жидкости внутри ПНД-коммуникаций не образуются биологические пленки, трубы устойчивы к агрессивным химическим средам и образованию коррозии», – рассказали в «Горводоканале».

Стоит отметить, что использование полиэтиленовых труб низкого давления повышает в несколько раз срок эксплуатации водных магистралей без потери их изначальной прочности, герметичности и безопасности. В данный момент все строительно-монтажные работы на стадии завершения, кольцевое водоснабжение запущено в эксплуатацию. Работы проводятся согласно разработанному плану, чтобы не нарушить парковую зону, которая планируется на этой территории в будущем.⠀

В рамках реализации программы по благоустройству детских площадок НП «Жилье и городская среда» на территории улицы Госпитальной планируется парковая зона, включающая в себя комплексы для детей, а также набор игровых элементов для малышей и площадку для занятий воркаутом.⠀