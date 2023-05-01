Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Оазис здоровья под Псковом
Господин Рейтингомер
инициативы ЛДПР и новые проекты
кто придет работать в больницы региона?
«Истфакт» Два капитана
построй дом своей мечты
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
«Опальное» время
кураторство над семьями участников СВО
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
Защита для псковских предпринимателей
Топ учебных заведений
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
перерасчет платы за СОИ
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Первомай в Псковской области
 
 
 
ещё ЖКХ 01.05.2023 20:265 Правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% 02.05.2023 19:440 Догазификация стартовала в Кунье 02.05.2023 18:450 «Экопром» вывез около 400 кубометров отходов за выходные 02.05.2023 09:000 Основы бурения скважин: ключевые аспекты и рекомендации от экспертов компании «Буран Псков» 01.05.2023 20:265 Правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% 28.04.2023 14:140 Более 20 кубов мусора вывезли с изборского кладбища
 
 
 
Самое популярное 27.04.2023 09:061 Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 02.05.2023 07:380 День памяти блаженной Матроны Московской отмечают православные 27.04.2023 09:381 Установлена причина пожара в трехэтажном доме на улице Свердлова в Пскове 01.05.2023 11:334 Рейтингомер: вызов на дуэль, неуд главе и головотяпство в ПсковГУ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Экопром» вывез около 400 кубометров отходов за выходные

02.05.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

Ломовозы «Экопрома» вывезли около 400 кубометров отходов из городов Дно и Порхова, деревни Писковичи и села Середка в Псковской области за минувшие выходные с 29 апреля по 1 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В первые дни майских праздников спецтехника регоператора приступила к ликвидации свалок, вывозу отходов из парков, кладбищ и других мест. Уборка проводилась как на организованных контейнерных площадках, предназначенных для КГО, так и на стихийных несанкционированных местах складирования отходов. Были вывезены ветки, спилы, старая мебель, доски и другие отходы, не относящиеся к ТКО.

Ломовозам приходилось делать по 2 и 3 рейса, чтобы привести территорию в порядок. В результате из Порхова за выходные вывезли 90 кубометров отходов, из Дно – 180 кубометров, из деревни Писковичи – 60 кубометров, из села Середка – 60 кубометров.

Теги: #Мехуборка #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 52 человека
02.05.2023, 22:000 Псковичи стали призерами недели творчества «Виват, курсанты!» в Рязани 02.05.2023, 21:510 Возможность узнать о своих долгах менее чем за минуту появилась у псковичей 02.05.2023, 21:450 Итоги конкурса изобретений подвели в Пскове  02.05.2023, 21:411 17-летний пскович отправится под суд за работу курьером у телефонных мошенников
02.05.2023, 21:400 Эндокринолог рекомендовала не есть сладкие фрукты и овощи на ночь 02.05.2023, 21:200 Туроператоры назвали наиболее бюджетные страны для летнего отдыха 02.05.2023, 21:044 Ещё один подрыв железной дороги привёл к сходу 20 вагонов в Брянской области 02.05.2023, 21:000 Школа координаторов добровольцев стартует в Пскове 10 мая
02.05.2023, 20:480 Почти 500 псковичей стали банкротами в 2023 году 02.05.2023, 20:400 Отказаться от курения в постели призвали псковичей 02.05.2023, 20:370 «Термохольтц» потерял статус резидента «Моглино» за срыв сроков строительства завода 02.05.2023, 20:230 Больную сову из Пскова лечат в петербургской клинике
02.05.2023, 20:200 Более 600 раз выезжали сотрудники Псковской скорой медпомощи к детям за неделю 02.05.2023, 20:000 Почти 40% псковичей выступили за запрет сервисов аренды электросамокатов - опрос 02.05.2023, 19:482 Псковские юнармейцы проанализировали архивные выпуски газет 02.05.2023, 19:440 Догазификация стартовала в Кунье
02.05.2023, 19:430 ТРК «Акваполис» в Пскове отметил 7-летие 02.05.2023, 19:400 Рис из Италии не пропустили в Москву на границе РФ в Псковской области 02.05.2023, 19:200 Чем полезны одуванчики и какие витамины они содержат, объяснили эксперты 02.05.2023, 19:120 Дом Седельщикова в Пскове изъяли из собственности для продажи на торгах
02.05.2023, 19:020 Черёмуха обрушилась на припаркованный Hyundai в Пскове. ФОТО 02.05.2023, 19:000 Россияне стали сокращать длительность отпусков из-за роста цен на туры 02.05.2023, 18:450 «Экопром» вывез около 400 кубометров отходов за выходные 02.05.2023, 18:410 Огонь уничтожил автомобиль на трассе «Псков»
02.05.2023, 18:270 Выставка к 78-й годовщине Победы начала работу в Псковском музее 02.05.2023, 18:230 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 мая 02.05.2023, 18:150 Четверо псковичей вошли в финал конкурсов «Лига лекторов» 02.05.2023, 18:130 «Гонки по вертикали»: клуб политических знатоков, пробный шар Брячака и 9 мая без парада. ВИДЕО
02.05.2023, 18:000 Псковские архивисты рассказали о жестоких указах Петра Великого 02.05.2023, 17:530 Около пяти миллионов рублей получили мошенники от жителей Псковской области 02.05.2023, 17:520 В Госдуму внесли проект о выплатах воспитателям погибших участников спецоперации 02.05.2023, 17:480 Спортивный день организовали для полуфиналисток фестиваля красоты в Великих Луках
02.05.2023, 17:440 Большинство респондентов ПЛН проведут майские праздники на даче 02.05.2023, 17:403 Виталий Милонов предложил заменить Tinder православным приложением для знакомств 02.05.2023, 17:340 Первые находки сделали археологи на раскопках в Печорах 02.05.2023, 17:310 Псковских скейтбордистов призвали соблюдать технику безопасности
02.05.2023, 17:250 Глава Великих Лук: Ситуация в ведущих секторах экономики в 2022 году была стабильной 02.05.2023, 17:170 Похолодание прогнозируют синоптики в Псковской области 02.05.2023, 17:100 ВТБ фиксирует изменение структуры спроса россиян на жилье 02.05.2023, 17:100 Елена Даньшова о дорожных работах в восточной части Великих Лук
02.05.2023, 17:080 Дефекты дорожного покрытия устраняют на улице Карла Маркса в Пскове 02.05.2023, 17:050 Псковские газовики подготовили Вечные огни к Дню Победы 02.05.2023, 17:040 Владимир Кузь: Распределение выпускников вузов сократит дефицит врачей и педагогов 02.05.2023, 16:510 Систему оповещения проверят в Великих Луках 3 мая
02.05.2023, 16:471 Как псковские ВИПы отметили первые майские праздники 02.05.2023, 16:351 Дороги общего пользования начали ремонтировать в Псковском районе 02.05.2023, 16:250 Девятилетний мальчик получил ожог пищевода, выпив сок в кафе 02.05.2023, 16:220 Великолучанам стала доступна высокотехнологичная хирургическая помощь
02.05.2023, 16:130 Археологи начали работы у церкви Михаила и Гавриила Архангелов в Пскове. ФОТО 02.05.2023, 16:070 Сергей Вострецов не согласился с критикой идеи обязать студентов работать по распределению 02.05.2023, 15:550 Школу для одаренных детей планируют построить в Пскове в 2025 году 02.05.2023, 15:510 Фестиваль советского быта «Место встречи» пройдёт в Пскове 5 мая
02.05.2023, 15:460 Дожди и до +15 градусов прогнозируют в Псковской области 3 мая 02.05.2023, 15:380 Школьников будут кормить с учетом конфессиональных особенностей 02.05.2023, 15:350 Движение транспорта ограничат в Гдове на время легкоатлетического пробега 02.05.2023, 15:260 Вклад молодых ученых в разработку проблем олимпизма обсудят в Великих Луках
02.05.2023, 15:230 Акция «Окна Победы» стартовала в Псковской области 2 мая 02.05.2023, 15:080 Десять человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю 02.05.2023, 15:050 Опубликована программа празднования Дня Победы в Великих Луках 02.05.2023, 15:011 Методы лечения ив у шпагатной фабрики ищут в Пскове
02.05.2023, 15:000 «Гонки по вертикали»: клуб политических знатоков, пробный шар Брячака и 9 мая без парада 02.05.2023, 14:560 «Гайд-парк»: Елена Даньшова об эффективности «парламентских часов» и возврате к советской модели школьного образования. ВИДЕО 02.05.2023, 14:510 Ни одного лесного пожара не зарегистрировали в Псковской области в первые майские выходные 02.05.2023, 14:410 Акция «Георгиевская ленточка» проходит в Пскове в преддверии Дня Победы
02.05.2023, 14:400 Печорскому автомобилисту грозит уголовная ответственность за нетрезвое вождение 02.05.2023, 14:330 Три пакета с частями тела человека нашли в Ленинградской области 02.05.2023, 14:300 Пропавшего в марте мужчину ищут в Пскове 02.05.2023, 14:270 Какие акции проходят в школе накануне 9 мая, рассказала Елена Даньшова
02.05.2023, 14:183 Презентация дебютного альбома рок-исполнителя состоится в Пскове 02.05.2023, 14:150 Онлайн-вебинары на тему уплаты налогов проведут в Псковской области 3 и 4 мая 02.05.2023, 14:130 Рейтингомер: вызов на дуэль, неуд главе и головотяпство в ПсковГУ. ВИДЕО 02.05.2023, 14:110 Сильный ветер может вызвать сбои в работе систем жизнеобеспечения населения в Псковской области
02.05.2023, 14:020 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 02.05.2023, 13:560 Акцию «8+1» запустили в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 02.05.2023, 13:480 Владелец Tinder объявил об уходе сервиса из России к 30 июня 02.05.2023, 13:410 Засушливый май прогнозируют в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru