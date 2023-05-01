ЖКХ

«Экопром» вывез около 400 кубометров отходов за выходные

Ломовозы «Экопрома» вывезли около 400 кубометров отходов из городов Дно и Порхова, деревни Писковичи и села Середка в Псковской области за минувшие выходные с 29 апреля по 1 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

В первые дни майских праздников спецтехника регоператора приступила к ликвидации свалок, вывозу отходов из парков, кладбищ и других мест. Уборка проводилась как на организованных контейнерных площадках, предназначенных для КГО, так и на стихийных несанкционированных местах складирования отходов. Были вывезены ветки, спилы, старая мебель, доски и другие отходы, не относящиеся к ТКО.

Ломовозам приходилось делать по 2 и 3 рейса, чтобы привести территорию в порядок. В результате из Порхова за выходные вывезли 90 кубометров отходов, из Дно – 180 кубометров, из деревни Писковичи – 60 кубометров, из села Середка – 60 кубометров.