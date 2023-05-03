ЖКХ

Новая контейнерная площадка появилась в псковской деревне Макарино

Новая контейнерная площадка появилась в деревне Макарино Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Контейнерная площадка должна быть открытой, продуваемой, возможно возведение навеса от дождя и снега; иметь свободный подъезд для мусоровозов и спецтехники; иметь прочное покрытие из бетона или асфальта; быть огороженной с трех сторон, с ограждениями высотой как минимум один метр. В качестве ограждений можно использовать кирпич, бетон, бордюры или высадить зеленые насаждения», – рассказали в «Экопроме».

Одним из важных направлений реализации реформы в сфере обращения с ТКО является обустройство контейнерных площадок в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, добавили в компании.