ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»: Как сделать город комфортнее?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.

Ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов поговорит с ним о том, как сделать областной центр комфортнее.

Напомним, в программе «Коммунальный ликбез» член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.

Трансляция завершена.