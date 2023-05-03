Начинается видеотрансляция программы «Коммунальный ликбез»: Как сделать город комфортнее?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Коммунальный ликбез», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин.
Ведущий программы, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов поговорит с ним о том, как сделать областной центр комфортнее.
Напомним, в программе «Коммунальный ликбез» член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов вместе с приглашенными экспертами простыми словами рассказывает о сложных темах ЖКХ-проблематики.
Трансляция завершена.