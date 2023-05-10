ЖКХ

Систему электроснабжения капитально отремонтировали в многоквартирном доме в Пскове

Приняты работы по капитальному ремонту системы электроснабжения многоквартирного дома в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Фонда капитального ремонта Псковской области

5 мая состоялась приемочная комиссия выполненных работ по капитальному ремонту системы электроснабжения дома № 17 по улице Красных Партизан в Пскове. Работы выполнили в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год подрядной организацией ООО «Электротренд».

На объекте заменили электрический щит и оборудование, электрические кабеля. Также специалисты установили новые светильники с энергосберегающими светодиодными лампами, датчиками движения и освещенности в местах общего пользования, в том числе над входными дверьми и в подвальных помещениях.

Все работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, с должным качеством и в установленные сроки. Собираемость взносов на капитальный ремонт в вышеуказанном многоквартирном доме составляет порядка 90%, уточнили в Фонде.