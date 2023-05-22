ЖКХ

Недостатки использования контейнеров заглубленного типа перечислили в «Экопроме»

Рабочая встреча директора филиала «Экопрома» Александра Киселева и заместителя директора Марины Мезенцевой с руководителем ООО «УО "Рижский Микрорайон"» Андреем Афанасьевым состоялась 23 мая. Темой обсуждения стал вопрос использования контейнеров заглубленного типа, сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Темой обсуждения стал вопрос использования имеющихся во дворе дома № 6 и дома № 9 по улице Гецентова в городе Пскове контейнеров заглубленного типа и возможность вывоза ТКО из них. На данный момент во дворе указанных домов, в связи с невозможностью использования заглубленок, установлены два контейнера объемами 1 кубометр и 8 кубометров.

«В настоящее время в Пскове установлено 75 контейнеров заглубленного типа и проблема подъезда к ним имеется не только по указанному адресу. Перемещение отходов из данных контейнеров осуществляется ломовозами. Ломовоз – это особый вид спецтехники, который производится в трехосевом варианте и оснащен аутригерами, для чего требуется больше места для манипуляции. К сожалению, законодательством не предусмотрено привлечение регоператора к участию в проектировании дворов, поэтому некоторые технические детали не учитываются», - рассказал на встрече Александр Киселев.

Проблема использования имеющихся заглубленных контейнеров заключается в отсутствии технической возможности подъезда к контейнерам: узкие и заставленные автомобилями дворы, отсутствие разворота, расположение вблизи заглубленок трансформаторной будки и детской площадки.

«На данный момент проблем с вывозом отходов по указанным адресам не имеется. Договор заключен, услуга оказывается в полном объеме, жалоб не поступает. Для сохранения эстетики придомовой территории существует множество вариантов создания контейнерных площадок закрытого типа, поэтому необходимо работать в этом направлении», - отметила Марина Мезенцева.