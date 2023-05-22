Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
трудяга на отдыхе
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
Надежные стоматологии Пскова
Господин Рейтингомер
«Опальное» время
Топ учебных заведений
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа три четверти пути
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
перевозки между Таллином и Псковом
2ГИС 10 лет в Пскове
розыгрыш билетов на премьеру
Счастливое материнство
агростартап от морковки до коровки
 
 
 
ещё ЖКХ 22.05.2023 13:320 Ремонт теплосетей начался на улице Кузнецкой в Пскове 24.05.2023 19:100 Недостатки использования контейнеров заглубленного типа перечислили в «Экопроме» 24.05.2023 17:000 Аварийное отключение электричества произошло на шести улицах Великих Лук 24.05.2023 14:230 Псковский «Горводоканал» ищет сотрудников в связи с приемом на обслуживание ливневки 24.05.2023 10:200 Строительство очистных сооружений в Порхове пока идёт с опережением графика 24.05.2023 08:101 Россиянам рассказали, когда горячую воду перестанут отключать
 
 
 
Самое популярное 19.05.2023 10:470 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 19.05.2023 07:415 Ущерб от разгрома туалета в псковском парке Строителей возместят родители виновников 17.05.2023 12:102 Водитель пожарной машины скончался на рабочем месте в Псковской области 18.05.2023 10:505 Разгромивших туалеты в псковском парке Строителей вандалов нашла полиция 23.05.2023 11:270 14 человек эвакуировали из горящего дома в Пскове, пострадала женщина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Недостатки использования контейнеров заглубленного типа перечислили в «Экопроме»

24.05.2023 19:10|ПсковКомментариев: 0

Рабочая встреча директора филиала «Экопрома» Александра Киселева и заместителя директора Марины Мезенцевой с руководителем ООО «УО "Рижский Микрорайон"» Андреем Афанасьевым состоялась 23 мая. Темой обсуждения стал вопрос использования контейнеров заглубленного типа, сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

Темой обсуждения стал вопрос использования имеющихся во дворе дома № 6 и дома № 9 по улице Гецентова в городе Пскове контейнеров заглубленного типа и возможность вывоза ТКО из них. На данный момент во дворе указанных домов, в связи с невозможностью использования заглубленок, установлены два контейнера объемами 1 кубометр и 8 кубометров.

«В настоящее время в Пскове установлено 75 контейнеров заглубленного типа и проблема подъезда к ним имеется не только по указанному адресу. Перемещение отходов из данных контейнеров осуществляется ломовозами. Ломовоз – это особый вид спецтехники, который производится в трехосевом варианте и оснащен аутригерами, для чего требуется больше места для манипуляции. К сожалению, законодательством не предусмотрено привлечение регоператора к участию в проектировании дворов, поэтому некоторые технические детали не учитываются», - рассказал на встрече Александр Киселев.

Проблема использования имеющихся заглубленных контейнеров заключается в отсутствии технической возможности подъезда к контейнерам: узкие и заставленные автомобилями дворы, отсутствие разворота, расположение вблизи заглубленок трансформаторной будки и детской площадки.

«На данный момент проблем с вывозом отходов по указанным адресам не имеется. Договор заключен, услуга оказывается в полном объеме, жалоб не поступает. Для сохранения эстетики придомовой территории существует множество вариантов создания контейнерных площадок закрытого типа, поэтому необходимо работать в этом направлении», - отметила Марина Мезенцева.

Теги: #Мехуборка #экопром #контейнеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На чем вы экономите?
В опросе приняло участие 115 человек
24.05.2023, 19:400 Произведения Баха и Вивальди прозвучат на органном концерте в Пскове 24.05.2023, 19:320 Эскизы нагрудных знаков для заслуженных пожарных и спасателей утвердили в Псковской области 24.05.2023, 19:200 Долг великолучанина по алиментам возместят за счет продажи его автомобиля 24.05.2023, 19:100 Недостатки использования контейнеров заглубленного типа перечислили в «Экопроме»
24.05.2023, 19:000 Экзамен по русскому языку в великолукском техникуме в 1955 году «провалили» более половины абитуриентов 24.05.2023, 18:450 Онлайн-лекция о коллекции лицевого и золотного шитья пройдет в Псковском музее 24.05.2023, 18:390 Ребенок на велосипеде пострадал в результате ДТП в Острове 24.05.2023, 18:300 Ремонт придомовых территорий стартовал в Великих Луках
24.05.2023, 18:270 Председателю облсовпрофа вручили благодарственное письмо от «Огонька добра» 24.05.2023, 18:190 Пиццамания по-псковски: где купить самую дешевую пиццу, а где есть риск отравиться 24.05.2023, 18:150 «Зверьё моё»: О фотосессиях с животными 24.05.2023, 18:000 Рекордное число россиян переехали в Финляндию в 2022 году
24.05.2023, 17:540 Размер социальных налоговых вычетов повысится с 1 января 2024 года 24.05.2023, 17:520 Коммунальные организации Великих Лук продолжают приводить в порядок территорию города 24.05.2023, 17:510 В Госдуме предложили проверять соцсети соискателей гражданства России и мигрантов 24.05.2023, 17:490 «В фокусе»: Как в Пскове выстроена работа по озеленению?
24.05.2023, 17:451 Устройство водоотводных канав выполняют на дороге в Печорском районе 24.05.2023, 17:440 Ремонт корпуса «Тюремного замка» обсудили в Пскове 24.05.2023, 17:380 Более 400 псковских семей улучшили жилищные условия через кредитные кооперативы за счет маткапитала 24.05.2023, 17:370 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 24 мая
24.05.2023, 17:280 Троих братьев из Островского района разыскивают друзья детства 24.05.2023, 17:260 Более 100 километров спецучастков ждут пилотов ралли «Псков 2023» 24.05.2023, 17:220 Пскович предстанет перед судом за кражу строительных инструментов у знакомого 24.05.2023, 17:200 Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства
24.05.2023, 17:180 Мамочка, найдись: кто в Псковской области может стать приёмным родителем и как их поддерживают 24.05.2023, 17:133 Финалистки фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2023» показали свои таланты. ФОТО 24.05.2023, 17:020 «Двое на одного»: Александр Серавин об общественно-политической ситуации в регионе в год выборов. ВИДЕО 24.05.2023, 17:000 Аварийное отключение электричества произошло на шести улицах Великих Лук
24.05.2023, 16:540 Псковское отделение ЛДПР проводит акцию «Медицинский патруль» 24.05.2023, 16:501 Наталия Соколова поддержала инициативу о трудовой практике в школах 24.05.2023, 16:430 «Ночь музеев» собрала активных интернет-пользователей – исследование Tele2 24.05.2023, 16:424 Хотелось бы вернуть на избирательные участки экономически активных мужчин — Александр Серавин
24.05.2023, 16:400 Проснулись от выстрелов: великолучане оказались в одном доме с террористом в чужой стране 24.05.2023, 16:390 Мастер-классы по приготовлению национальных блюд пройдут на фестивале «Моя еда» 24.05.2023, 16:350 Односельчанин обокрал порховскую пенсионерку, находившуюся на огороде 24.05.2023, 16:270 Памятник клещу Валере украли в Уфе
24.05.2023, 16:150 Срок подачи уведомления об исчисленных суммах налогов напомнили псковичам 24.05.2023, 16:083 ДЭГ и три дня голосования делают выборы более легитимными — Александр Серавин 24.05.2023, 16:060 Хозяин собак отказался добровольно компенсировать моральный вред учителю в Пустошкинском районе 24.05.2023, 15:560 ВТБ: число заявок на имущественный вычет выросло в два раза
24.05.2023, 15:550 Причину блуждания годовалых лосят по Пскову назвал эксперт 24.05.2023, 15:500 Более 1,5 миллиона избирателей приняли участие в предварительном голосовании «Единой России» 24.05.2023, 15:402 Псковская область старается оставаться законодателем электоральной моды — Александр Серавин 24.05.2023, 15:380 Путин установил выплаты семьям погибших в ходе спецоперации сотрудников МЧС
24.05.2023, 15:360 Открытый чемпионат и первенство по тактической стрельбе пройдут в Псковской области 24.05.2023, 15:351 ЛДПР предлагает ужесточить миграционное законодательство 24.05.2023, 15:261 Браконьеров задержали на озере Черное в Стругокрасненском районе 24.05.2023, 15:250 Александр Серавин про жалобы оппозиции: Какой детский сад
24.05.2023, 15:230 Совет Федерации отклонил закон о запрете наличных расчетов за покупку металлолома у граждан 24.05.2023, 15:140 Последний звонок - 2023 в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 24.05.2023, 15:071 «Беседка»: Наталия Соколова об итогах работы, подростковом вандализме и летнем отдыхе. ВИДЕО 24.05.2023, 15:012 Александр Серавин: Работать в режиме псковского губернатора очень тяжело
24.05.2023, 14:561 Бесплатное занятие по йоге пройдет в Пскове 30 мая 24.05.2023, 14:440 Муниципальная реформа: три четверти пути 24.05.2023, 14:401 Детский хоровой праздник проходит в Пскове. ФОТО 24.05.2023, 14:391 Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста России
24.05.2023, 14:230 Псковский «Горводоканал» ищет сотрудников в связи с приемом на обслуживание ливневки 24.05.2023, 14:134 ЛДПР довольно ярко начинает и вполне может занять на выборах второе место — Александр Серавин 24.05.2023, 14:071 В Псковской области вырос спрос на кадровых работников и эйчаров 24.05.2023, 14:030 «Золотыми звездами» Героев России наградили погибших военнослужащих псковской дивизии ВДВ
24.05.2023, 13:466 Муниципальный фильтр помогает не допустить к власти наемников — Александр Серавин 24.05.2023, 13:440 Самую распространенную причину травматизма детей назвала Наталия Соколова 24.05.2023, 13:380 Лосей заметили на горе Соколихе под Псковом. ВИДЕО 24.05.2023, 13:300 Сохранить внутреннего ребенка
24.05.2023, 13:284 Пока реальных соперников у псковского губернатора на выборах нет — Александр Серавин 24.05.2023, 13:270 Открыть движение на отремонтированной части улицы Юбилейной в Пскове планируют 25 мая 24.05.2023, 13:250 Псковские профсоюзы поддержат забег в честь Дня защиты детей 24.05.2023, 13:225 Уровень доверия к губернатору и президенту в Псковской области оказался выше показателя по РФ
24.05.2023, 13:090 Вернуть остановку по требованию попросили жители Моглино Владимира Кузя 24.05.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с заместителем губернатора Александром Серавиным 24.05.2023, 12:561 Активную профилактическую работу ведут в школах, в которых обучаются участники инцидента в псковском парке Строителей 24.05.2023, 12:490 «Дневной дозор»: Нужно ли отказываться от изучения английского языка в России?
24.05.2023, 12:400 Александр Борисов: Инициатива наносить на памятники и мемориальные комплексы QR-коды - своевременна и актуальна 24.05.2023, 12:311 80% детей являются свидетелями или участниками буллинга - Наталия Соколова 24.05.2023, 12:170 Старинных оловянных солдатиков нашли археологи в Печорах 24.05.2023, 12:120 Концерт оркестра русских народных инструментов пройдет в Пскове 25 мая
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru