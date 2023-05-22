Управляйки Великих Лук отчитались о проделанной работе

Управляющие организации Великих Лук за прошедший рабочий день выполнили различные виды работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
«УК «Новый микрорайон» выполнила следующие работы:
- покраска малых архитектурных форм во дворе дома № 41, корпус 1 на улице Дружбы;
- герметизация швов на панелях дома № 33, корпус 1 на улице Дружбы;
- покос травы во дворе дома № 14 на улице Гоголя;
- покраска детских игровых форм во дворе дома № 38, корпус 2 на улице Вокзальной;
- ремонт подъездов дома № 14 на улице Гоголя.
Силами УК «Заречный район» были произведены следующие работы:
- бетонирование крыльца подъезда дома № 4 на улице Р. Люксембург;
- монтаж поручней в подъездах дома № 9 на улице Гоголя;
- бетонирование площадки для бельевых сушилок во дворе дома № 7 на улице Вокзальной.
Специалистами УК «Город на Ловати» продолжился ремонт детских площадок и покос дворовых территорий домов № 11 и № 13 на улице М. Кузьмина.
Сотрудники УК «Радист» выполнили следующие работы:
- установка качелей во дворе дома № 15 на улице Ставского;
- установка ограждений во дворе дома № 17А на улице Ботвина;
- косьба травы на придомовых территориях домов №№ 7 и 11 на улице Зеленой, № 2/5 на улице Корниенко и № 10 на улице Жукова», - сообщили в администрации.