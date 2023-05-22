«Управляйки» Великих Лук выполнили ряд ремонтных работ

Великолукские управляющие организации регулярно ведут работа по благоустройству дворовых территорий в городе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.
Фото здесь и далее: администрация Великих Лук
Так, за прошедший день УК «Новый микрорайон» выполнила:
- уборку дворовой территории домов №№ 7 и 9 на проезде Нелидовском;
- скос травы на газонах во дворе дома № 28 на улице Вокзальной; домов №№ 3, 18 и 16 корпус, 2 на улице Гражданской; дома № 19 на улице Дружбы; дома № 15 на улице Гоголя;
- ремонт кровли крыши дома № 2 на улице Фабричной;
- ремонт подъездов дома № 37, корпус 1 на улице Дружбы;
- покраску малых архитектурных форм во дворе дома № 30, корпус 2 на улице Вокзальной.
Силами УК «Заречный район» были произведены следующие работы:
- ремонт песочницы во дворе дома № 130 на проспекте Октябрьском;
- прочистка вентиляции дома № 9/56 на проспекте Ленина;
- монтаж крепёжных элементов для лестницы в доме № 8 на улице Новоселенинской.
Специалистами УК «Город на Ловати» выполнены следующие виды работ:
- ремонт дымовых труб на дома № 21 на улице Первомайской;
- ремонт крыльца подъезда дома № 14, корпус 1 на улице Запрудной;
- ремонт балконов в доме № 18/49 на улице Комсомольской.
Сотрудники УК «Радист» выполнили следующие работы:
- покос травы во дворах домов №№ 8 и 10 на улице Стадионной;
- замену почтовых ящиков в подъездах дома № 8 на улице Луговой;
- ремонт качели во дворе дома № 11 корпус 2 на проспекте Октябрьском.