ЖКХ

«Управляйки» Великих Лук выполнили ряд ремонтных работ

Великолукские управляющие организации регулярно ведут работа по благоустройству дворовых территорий в городе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Так, за прошедший день УК «Новый микрорайон» выполнила:

уборку дворовой территории домов №№ 7 и 9 на проезде Нелидовском;

скос травы на газонах во дворе дома № 28 на улице Вокзальной; домов №№ 3, 18 и 16 корпус, 2 на улице Гражданской; дома № 19 на улице Дружбы; дома № 15 на улице Гоголя;

ремонт кровли крыши дома № 2 на улице Фабричной;

ремонт подъездов дома № 37, корпус 1 на улице Дружбы;

покраску малых архитектурных форм во дворе дома № 30, корпус 2 на улице Вокзальной.

Силами УК «Заречный район» были произведены следующие работы:

ремонт песочницы во дворе дома № 130 на проспекте Октябрьском;

прочистка вентиляции дома № 9/56 на проспекте Ленина;

монтаж крепёжных элементов для лестницы в доме № 8 на улице Новоселенинской.

Специалистами УК «Город на Ловати» выполнены следующие виды работ:

ремонт дымовых труб на дома № 21 на улице Первомайской;

ремонт крыльца подъезда дома № 14, корпус 1 на улице Запрудной;

ремонт балконов в доме № 18/49 на улице Комсомольской.

Сотрудники УК «Радист» выполнили следующие работы: