ЖКХ

В Великих Луках завершают реконструкцию станции биохимической очистки воды

Завершаются работы по реконструкции станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях водопровода из подземных источников в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Великих Луках. На вопрос модернизации муниципального предприятия «Водоканал» и улучшения качества воды ответил глава города Николай Козловский в ходе еженедельного обращения.

«Реализация этого проекта решает несколько задач: повышение надёжности работы станции, увеличение её производительности и улучшение качества очистки воды», – отметил он.

Помимо этого реализуется инвестиционная программа муниципального предприятия «Водоканал» в сфере водоснабжения по реконструкции участков правой части кольцевого водовода.

В течение девяти лет предприятие собственными силами планирует менять на полиэтиленовые трубы по километру кольцевого водовода ежегодно.

Также «Водоканал» реализует инвестиционную программу в сфере водоотведения, которая рассчитана на два года. Она направлена на модернизацию системы автоматизации и управления технологическими процессами биологических очистных сооружений канализации.

«Помимо этого, с начала июня текущего года будут начаты работы по замене кольцевого водовода, проходящего по дамбе. Это питомник в районе улиц Фурманова и Запрудной. Запланирован также вынос сетей водопровода по проспекту Гагарина. На очереди ремонт колодца после выноса колонки на улице Мурманской – улице Третьей Ударной Армии. Помимо этого начаты работы по замене насосного оборудования на центральной насосной станции на улице Мурманской. В планах – замена аварийного участка водопровода по проспекту Гагарина до дома номер шестьдесят четыре», – перечислил Николай Козловский.

По его словам, реализация всех запланированных мероприятий позволит значительно повысить качество воды, поступающей в дома великолучан. «А качественная вода, это, прежде всего, здоровье наших горожан», - заключил он.