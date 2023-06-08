ЖКХ

В Псковском районе продолжаются встречи с участниками догазификации

В деревне Дуброво Псковского района состоялась встреча с участниками догазификации. В ней принимали участие генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников, глава Псковского района Наталья Федорова, представители «Газпром газораспределение Псков» и администрации Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

Заявителей интересовали сроки завершения работ и восстановления дорожного покрытия, требования к помещениям, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, адреса фирменных магазинов компании для получения подробной консультации и приобретения оборудования, льготы на газификацию домовладений и порядок их получения.

«Встречи с населением по-прежнему результативны и востребованы. Сейчас с завершением строительства внутрипоселковых газопроводов заявители стали больше интересоваться комплексными договорами, работами в границах своих земельных участков и приобретением надежного газового оборудования», - отметил Олег Басников.