ЖКХ

Капремонт кровли дома в Пыталово выполнили с нарушениями

Нарушения при проведении капитального ремонта многоквартирного дома на улице Белорусской выявили в Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

В октябре 2018 года ООО «Строй-ИК» капитально отремонтировало кровлю этого многоквартирного дома. Однако после ремонта были выявлены многочисленные дефекты в результате некачественного проведения работ.

Фонд капитального ремонта действенных мер по своевременному устранению выявленных нарушений к подрядной организации не предпринял, заметили в прокуратуре.

В адрес фонда внесли представление. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры района.