ЖКХ

Квитанции за услугу по обращению с ТКО не доходят до жителей псковских деревень из-за закрытия отделений почты

В адрес регоператора начали поступать обращения граждан, выражающих свою озабоченность по поводу отсутствия квитанций за услугу по обращению с ТКО, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Прежде всего это коснулось жителей удаленных и малочисленных деревень и связано с закрытием отделений Почты России или отсутствием почтальонов, отметили в компании.

АО «ПКС» ежемесячно формирует квитанции за услугу по обращению с ТКО и направляет их в адрес Почты России для дальнейшей доставки адресатам.

«Однако из-за проблем с доставкой, некоторые квитанции не доходят до почтовых ящиков, что может привести к непредвиденным финансовым сложностям. Игнорирование факта отсутствия квитанций может стать причиной начисления пени и неоправданных финансовых потерь. В один прекрасный день можно получить квитанцию с долгом за несколько месяцев или даже лет. Для того, чтобы не стать злостным неплательщиком и не получить, в конце концов, судебный приказ с долгом, рекомендуем в тех районах, куда Почта России не доносит платежный документ, оплачивать услугу по последней квитанции, предварительно уточнив сумму платежа в АО «ПКС» по тел. 8 (8112) 291868», – рассказали в «Экопроме»

Кроме того, филиал ООО «Экопром» предоставляет гражданам возможность получать электронный платежный документ за услугу «обращение с ТКО» на электронную почту. Для этого нужно на официальном сайте http://ro-pskov.ru заполнить форму заявления с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора.