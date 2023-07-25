ЖКХ

Крышу и фасад многоквартирного дома в Великих Луках капитально отремонтировали

Крышу и фасад многоквартирного дома в Великих Луках капитально отремонтировали в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2023 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото: Фонд капительного ремонта Псковской области

Дом расположен по адресу: улица Заслонова, 25. При производстве работ по капитальному ремонту крыши на объекте рабочие произвели демонтаж старого кровельного покрытия, выполнили ремонт стропильной системы с последующим устройством нового покрытия кровли из металлического листа с полимерным покрытием, утепление чердачного перекрытия.

Подрядная организация выполнила устройство системы организованного водостока в виде настенных желобов и водосточных труб, и системы снегозадержания. Установлены элементы безопасности кровли, осуществлена перекладка дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным листом с полимерным покрытием, установлены зонты на дымовые трубы.

Также специалисты выполнили ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, ремонт цоколя и отмостки, а также откосов и отливов, ремонт декоративных элементов фасада и площадок выходов, установили окна в местах общего пользования, произвели окраску деревянных окон.