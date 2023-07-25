Миллионная заявка на социальную догазификацию может поступить уже в августе

До миллионной заявки на социальную догазификацию осталось совсем немного – на конец июля ПАО «Газпром» принято уже 985 тысяч заявлений граждан. Судя по темпам прироста, этот рубеж будет преодолен в августе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Видео: Андрей Турчак / Telegram
С начала лета вместе с «Газпромом» депутаты проводят встречи в регионах, выезжают в сельские территории – рассказывают жителям о преимуществах перехода на газ, субсидиях и других мерах поддержки. Это дает результат – число заявок на соцгазификацию в таких районах растет, заметил сенатор.
«Параллельно работаем с законодательством. На прошлой неделе президент подписал закон о приватизации объектов газоснабжения газораспределительными компаниями – важный шаг, который поможет в реализации программы», - подчеркнул Андрей Турчак.
«Отдельная тема – субсидирование газового оборудования для льготников. Им предусмотрена компенсация в размере до 100 тысяч рублей. Возмещение затрат ведется по утвержденному Минпромторгом списку отечественного оборудования. Но он пока не содержит полный перечень технических средств. В результате некоторые льготники не могут получить компенсацию», - рассказал еще об одной проблеме Андрей Турчак.
По его словам, этот вопрос решится в ближайшее время.
«Социальная газификация – магистральное направление Народной программы "Единой России". Решением президента Владимира Путина она объявлена бессрочной. И мы сделаем все, чтобы газ пришел в каждый дом, каждую школу и каждый ФАП», - заключил Андрей Турчак.