ЖКХ

Систему теплоснабжения капитально отремонтировали в многоквартирном доме в Черехе

Систему теплоснабжения капитально отремонтировали доме №105 в деревне Череха Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

В рамках капитального ремонта системы теплоснабжения произвели замену инженерных сетей в подвальной части дома и стояков в подъездах, выполнили изоляцию трубопроводов, смонтировали индивидуальный тепловой пункт. Также подрядная организация выполнила прокладку внутренних трубопроводов системы отопления. В жилых помещениях и в местах общего пользования установлены новые радиаторы отопления.

Работы выполнили в полном объеме и в срок. Приемочная комиссия высоко оценила качество проведения капитального ремонта системы теплоснабжения. На текущую дату система полностью готова к подаче тепла.

Ранее в этом доме выполнили капитальный ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отремонтировали крышу. Жители дома также со всей ответственностью относятся к своим обязанностям по оплате взносов на капитальный ремонт, собираемость по дому составляет порядка 93%, заметили в Фонде.