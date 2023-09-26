ЖКХ

Главу Локнянского района в церкви спросили о сроках догазификации

О трудностях догазификации в Локнянском районе сообщила глава муниципалитета Нина Степанова на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Есть сливки, а есть черновая работа. За два года подключено семь домовладений. Газ пришел к нам в 2002 году, в 2013 была газификация частного сектора. У Газпрома всегда очень красивые цифры. С нулевой врезкой спорить не буду, - сказала она. - В районе сделано 189 нулевых врезок, у нас 820 домовладений».

По ее словам, подано 506 заявок, 399 договоров заключено, 374 договора - с проведением внутри участка.

«Насколько бы красиво выглядел Локнянский район при подключении газа. Встречались с Газпромом, несколько раз спорили. Мы, главы, заложники этой ситуации. Заинтересованы, чтобы газ пришел. Есть у нас жители пробивные. Одна дошла до прокуратуры, ее присоединили, газ дали. А дальше не могут - не закольцовано. Мы, женщины, не все можем понять техническое», - продолжила она.

Глава района объяснила, что был создан план, при полном соблюдении которого Локня бы стала бы лидером.

«Какая картина сегодня истинная. Семь подключений, девять домовладений, которые можно подключить, 46 - кто уже оплатил доведение до дома, но, к сожалению, 34 документа не имеют схему. Остается два месяца. На самом деле, будет месяц. Внутренние работы трудоемкие, работают два человека. Все, что могут сделать за день - одно или два домовладения. Можете сами посчитать. У каждого главы есть чаша терпения. Мою переполнила работа с "Газпромом". В церкви встретила женщину. Она мне сказала: "В божьем храме правду скажешь. Будет у нас газ?". Я ответила, что будет, но в каком году, не скажу», - поделилась Нина Степанова.

Она также отметила, что от компании нет проекта по решению вопроса с железнодорожными путями. В связи с этим домовладения, которые находятся рядом с этими путями не смогли посадить картошку, продолжила она.

«Кто-то с юмором, кто-то со злостью говорит: "Нина Викторовна, это ты уговорила нас не сажать картошку из-за земляных работы для прокладки газовых труб". А люди бы посадили выкопали и съели бы ее уже. Хотелось бы услышать, сколько домовладений будет подключено. Такого отношения к людям не должно быть. Мы должны говорить правду: будет или нет!» - заключила глава Локнянского района.