ЖКХ

Программа догазификации в Куньинском районе реально заработала с 31 мая – Олег Лебедев

Программа догазификации в Куньинском районе реально заработала с 31 мая 2023 года. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Люди участвуют в программе догазификации с 2022 года. Реально программа заработала только 31 мая текущего года. Этой датой датируется пуск газа первому потребителю – хлебозаводу. С 31 мая прошло четыре месяца, можем какие-то результаты показывать и делать выводы. На сегодняшний день заключено 172 договора с Газпромом», - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день лишь пять домовладений подключены к газоснабжению и пользуются газом. «11 домовладений - выполнены все работы, техническая документация сдана в Газпром, люди ждут врезку и пуск газа. Период ожидания у некоторых от нескольких недель до нескольких месяцев. 9 домовладений – нужна опрессовка, врезка и пуска газа. 12 домовладений – различная степень готовность. 10 домовладений – не получили проект Газпрома, и у них пока нет возможности оплатить. 5 домов – собственники пока не закупили необходимое оборудование», - охарактеризовал ситуацию Олег Лебедев.

«В принципе 11+9 – это то количество домовладений, которые можно осчастливить в течение неделе, - заметил глава района. - Маленький шажок остался. Зима не за горами».