ЖКХ

Капремонт системы горячего водоснабжения завершили в многоквартирном доме в Великих Луках

Работы по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения приняты в доме № 11 по улице Гоголя в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

Специалисты заменили магистральные трубы и стояки горячего водоснабжения в местах общего пользования. В подвальном помещении смонтирован узел подключения горячего водоснабжения. Также установлен электромагнитный импульсатор - он управляет катушками, которые смягчают воду и предотвращают образование накипи в трубах, тем самым продлевая срок службы системы. Катушки установлены на стальные трубы подачи горячей воды.

Проведены пусконаладочные работы, система введена в эксплуатацию.

Подрядная организация выполнила свои обязательства в полном объеме, акт приемочной комиссии подписан всеми участниками единогласно, замечаний у членов комиссии к выполненным работам не возникло.