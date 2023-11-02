ЖКХ

Председателей ТОСов в Пскове учили контролировать деятельность «управляйки»

Практика исполнения управляющими компаниями минимального перечня услуг и работ, которые необходимы для надлежащего содержания многоквартирного дома, стала темой встречи Центра председателей многоквартирных домов и территориальных общественных объединений города Пскова 1 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото здесь и далее: Центр председателей МКД и ТОС города Пскова

«Соблюдение правил и норм технической эксплуатации жилых многоквартирных домов значительно продлевает срок до капитального ремонта, а значит экономит средства и повышает комфорт проживания. Но похвастаться надлежащим содержанием могут очень мало домов города Пскова. Председателю совета дома нужно знать нормы технической эксплуатации, чтобы контролировать деятельность управляющей организации и грамотно выстраивать диалог. У управляющей организации нет права сократить минимальный перечень услуг и работ. Увеличить периодичность работ и перечень услуг можно только через решение общего собрания собственников», – рассказала участникам встречи руководитель Центра председателей МКД и ТОС города Пскова Наталья Старосельская.

На вопросы о правилах технической эксплуатации председателям ответил директор УО ООО «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков. Он отметил, что при передаче услуги на аутсорсинг ответственность перед собственниками за качество все равно несет управляющая организация.

«Зачастую нормативные документы так регулируют правила, что не возникает четкой ответственности, как, например, за замену поломанных контейнеров для ТКО. В любом случае, управляющая организация оказывается первой в зоне ответственности перед законом. Поэтому важен диалог с собственниками и понимание законодательных аспектов» - отметил Дмитрий Гусаков.

Заместитель председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Алексей Крюков рассказал о возможных мерах контроля и санкциях в отношении управляющих организаций, которые не хотят исполнять работы надлежащим образом. Он попросил обращаться к социальным сетям с жалобами только острого характера для оперативного вмешательства в проблему. В случае ненадлежащего содержания дома излагать свою проблему письменно в адрес комитета для применения санкций и дальнейшего контроля. Он также рассказал о запланированных профилактических контрольных мероприятиях, которые будут связаны с качеством содержания придомовых территорий в зимний период.

Наталья Старосельская напомнила участникам, что на площадке центра реализуется первичная задача — информирование и обучение требованиям законодательства председателей многоквартирных домов. На площадке центра рассказывают алгоритмы решения тех или иных вопросов. Участники делятся своим положительным опытом. По конкретным проблемам относительно своего дома у участников всегда есть возможность обратиться за содействием к депутату Псковской городской Думы Алексею Форшу, так как он является постоянным участником встреч центра.

Следующее заседание центра председателей МКД и ТОС запланировано на 6 декабря. Подробности можно узнать на странице в социальной сети «ВКонтакте», в канале Telegram или по телефону: 89532498946.