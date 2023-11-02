ЖКХ

Дифференцированные тарифы на электроэнергию предлагают ввести в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 января 2024 года в регионах РФ ввести дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня перекрестного субсидирования (доплату бизнеса за снижение тарифов для россиян). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на службу 2 ноября. Переход на такие тарифы в том числе позволит бороться с «серым» майнингом, добавили в ведомстве.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что правительство хочет побудить российские регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения.

«В качестве нововведения ФАС России предлагает, не меняя формулы (расчета максимального размера перекрестного субсидирования - ред.) с 1 января 2024 года в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня перекрестки в регионе определить действие на соответствующий год в регионе дифференцированного по объемам потребления тарифа на электроэнергию для населения (или социальной нормы потребления)», — рассказали в службе.

Там уточнили, что переход на такие тарифы позволит снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с «серым» майнингом в стране.

«Тарифы для населения будут установлены с учетом ограничения предельных уровней. Конечную стоимость для граждан установят региональные тарифные органы. ФАС России данные решения проконтролирует», — подчеркнули в службе.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году рост тарифов на коммунальные услуги в России составит 9,8%. В 2025-м индексация составит 5,7%, в 2026-м — 4%, считают в министерстве. При этом член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что тарифы ЖКУ индексируются раз в год, и такая обыденная процедура призвана устранить последствия инфляции, выравнять платежный баланс и поддержать работу организаций ЖКХ.

10 октября стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается ввести в РФ обязательный независимый аудит управляющих компаний, чтобы избежать необоснованного повышения тарифов за ЖКУ.