ЖКХ

В России упростили получение господдержки для льготников в рамках социальной газификации

Правительство России продолжает совершенствовать меры поддержки для льготных категорий граждан в рамках социальной газификации. Теперь льготники смогут быстрее и удобнее рассчитываться с газовыми компаниями. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготнику расходы по проведению газа по участку и подключению его к дому. Сумма такой субсидии составляет не менее 100 тыс. рублей.

До сих пор льготники могли потратить большую часть субсидии на оплату лишь 50% стоимости работ по подключению дома к газовым сетям. Так, например, при общей стоимости работ, равной 150 тыс. рублей, гражданин первым платежом вносил из средств субсидии 75 тыс. рублей. Второй платёж включал в себя оставшуюся часть субсидии и собственные средства человека. При этом для того, чтобы получить оставшуюся часть субсидии, нужно было обращаться в региональные органы власти повторно.

Теперь по договорённости гражданина и газораспределительной компании процентное соотношение оплаты работ может быть изменено, и сумма первого платежа может включать в себя весь объём предоставленной субсидии.

Возможность воспользоваться средствами субсидии по новым правилам будет у всех льготников, участвующих в программе социальной газификации.

«Эти меры позволят оперативнее предоставлять государственную помощь большему числу льготников и реализовать поручения президента по социальной газификации в полном объёме», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 13 ноября.

Председатель правительства также напомнил, что в 2023 году на субсидии для льготников в рамках социальной газификации выделено более 1,5 млрд рублей. Это даст возможность оформить более 18 тыс. договоров между льготниками и газораспределительными организациями.

Программа социальной газификации была запущена в 2021 году по поручению президента. Благодаря ей у россиян появилась возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам.