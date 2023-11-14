ЖКХ

Порядка 9% псковских «управляек» вовремя не подготовили дома к запуску отопления

Порядка 9% управляющих компаний в Пскове в этом году вовремя не подготовили дома к запуску отопления и получили предупреждения. Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Были сложности в части "управляек", решали их в плотном взаимодействии с прокуратурой, - рассказал Александр Грацкий. - Из общего количества "управляек" 8-9% получали предупреждения».

Помимо этого, продолжил гость студии, традиционно проблемы при запуске отопления возникли с домами, которые находятся на собственном обслуживании.

На сегодняшний день все проблемы решены, 14 ноября Псков получил паспорт готовности к отопительному периоду.