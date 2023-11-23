ЖКХ

Началось строительство газопроводов для догазификации псковских деревень Подбережье и Щиглицы

Строительство сети внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью около 7 км в рамках догазификации деревень Подбережье и Щиглицы началось в Псковском районе. Проектом предусмотрена установка двух пунктов редуцирования газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Газпром Газораспределение Псков».

Новые распределительные сети позволят газифицировать 52 домовладения в д. Подбережье и 104 домовладения в д. Щиглицы.

Газоснабжение обоих населенных пунктов предусмотрено от строящегося распределительного газопровода высокого давления протяженностью около 12 км, который также обеспечит возможность догазификации деревень Дуброво, Макарино, и Северик.

«В работе находится 173 заявки от жителей Подбережье и Щиглицы, 116 из которых переведены в договоры. Для сокращения сроков подключения проводим работу с населением по заключению комплексных договоров, в рамках которых мы также выполняем строительство в границах земельного участка», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.