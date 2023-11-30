ЖКХ

Ремонт канализационного коллектора на улице Максима Горького в Пскове продлили до 15 декабря

Ремонт канализационного коллектора на улице Максима Горького в Пскове продлили до 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

«Подрядчик испытывает сложности на объекте. На глубине в шесть метров до такой степени твердые породы, что с трудом справляется техника. Вышли из строя расширители ГНБ-машины, с помощью которых проводят горизонтально-направленное бурение. Сломаны 5 штанг, рассчитанные на максимальную нагрузку. По техническим характеристикам расширители способны выдерживать нагрузку до 100 тонн. Однако бут практически непробиваем», - рассказали в «Горводоканале».

Сейчас пробурили порядка 100 метров диаметром 500 мм на участке от Коммунальной до Конной, чтобы затянуть трубу.

Напомним, коллектор, построенный еще в 50-х, к сегодняшнему времени оказался изношен почти полностью.