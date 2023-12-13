ЖКХ

Энергетики за сутки восстановили в Псковской области более двух тысяч километров ЛЭП

Энергетики компании «Россети Северо-Запад» за сутки восстановили 2,3 тысячи километров ЛЭП в Псковской области после снегопада. Энергетики включили 113 линий электропередачи и 1,3 тысячи трансформаторных подстанций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото и видео здесь и далее: «Россети Северо-Запад»

В компании отметили, что температурные «качели» с переходом через ноль градусов приводят к повторным технологическим нарушениям.

Работы идут круглосуточно. На смене 112 бригад. Привлечено 117 единиц спецтехники. Вчера в регион прибыли дополнительные силы из других филиалов компании. В Псковском филиале «Россети Северо-Запад» продолжает действовать особый режим. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону компании: 8-800-220-0-220.