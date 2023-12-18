ЖКХ

Россиян предупредили, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа

Установить газоанализаторы в газифицированных квартирах могут сами жильцы, но с последующей компенсацией из взносов на капремонт, заявила в разговоре с агентством «Прайм» заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова.

Предложение депутатов Госдумы — реакция на рост числа взрывов бытового газа, в основном из-за несоблюдения технологий обслуживания и подключения. Обсуждается вариант оплаты приборов из взносов за капремонт.

«Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России», — предположила Сазанова.

Эксперт пояснила, что большая часть газового оборудования изношена как минимум на две трети. Даже если установка анализаторов вызовет удорожание ЖКХ, польза от предотвращения взрывов бытового газа и их последствий несоизмеримо выше, уверена эксперт. По мнению Сазановой, целесообразно обязать всех жильцов многоквартирных домов установить приборы за свой счет с последующей компенсацией из взносов на капитальный ремонт, например, путем перерасчета.