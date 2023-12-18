ЖКХ

Директор «Псковских тепловых сетей»: Мы не жируем

«Псковские тепловые сети» нередко закупают новое оборудование за счет сэкономленных за год средств. Об этом директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Интересное слово такое, старое, забытое – жировать. Мы не жируем. В любой ситуации денег много не бывает, у любого человека или предприятия. Ценообразование нашей продукции нещадно регламентирует государство», – сказал Игорь Максимов.

Он уточнил, что предприятие существует на малые деньги, полученные за тепло, которое ПТС дает Пскову. Эти деньги необходимо четко считать, потому что каждый рубль - это зарплаты сотрудникам, ремонтные работы, запчасти и техника.

«Складывается, что этот контроль уже общественный. Чувствуют, что мы сэкономили – вот, новые машины. Приняли правильное техническое решение, которое помогло сэкономить – новая малая техника. Люди это замечают, и тоже начинают активно участвовать в этой экономии», – добавил Игорь Максимов.

При этом стоимость продукции на 2024 год определят только 20 декабря, и прогнозировать все заранее не получается. Государственные органы часто уменьшают стоимость продукции, «ошибочно думая, что все будет хорошо, не думая о возможной аварийности», добавил Игорь Максимов.