Директор «Псковских тепловых сетей»: Мы не жируем

«Псковские тепловые сети» нередко закупают новое оборудование за счет сэкономленных за год средств. Об этом директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что предприятие существует на малые деньги, полученные за тепло, которое ПТС дает Пскову. Эти деньги необходимо четко считать, потому что каждый рубль - это зарплаты сотрудникам, ремонтные работы, запчасти и техника.
При этом стоимость продукции на 2024 год определят только 20 декабря, и прогнозировать все заранее не получается. Государственные органы часто уменьшают стоимость продукции, «ошибочно думая, что все будет хорошо, не думая о возможной аварийности», добавил Игорь Максимов.