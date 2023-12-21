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ЖКХ

Прокуратура объявила предостережения управляющим компаниям в Пскове

21.12.2023 09:37|ПсковКомментариев: 2

Прокуратура города Пскова предупредила управляющие организации о недопустимости нарушения закона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прогнозируемые на территории города Пскова в декабре 2023 года – январе 2024 года погодные условия свидетельствуют о возможности образования снежных навесов и наледи на крышах многоквартирных домов. Управляющими организациями города Пскова не исключена возможность нарушения требований жилищного законодательства при содержании многоквартирных домов, находящихся в их управлении, в связи с образованием на крышах снежных навесов и сосулек, а также наледи на придомовой территории», - отметили в ведомстве.

Ненадлежащее содержание многоквартирных домов и придомовых территорий в зимний период нарушает права граждан на благоприятные и безопасные условия проживания в них, подчеркнули в прокуратуре.

«В целях недопустимости нарушений закона руководителям управляющих организаций города Пскова надзирающим прокурором объявлены предостережения», - добавили в пресс-службе.

Теги: #ЖКХ #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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