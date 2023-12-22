ЖКХ

«Горводоканал» обнаружил сброс нефтепродуктов в канализации в Пскове

Большое количество слитых нефтепродуктов обнаружили сотрудники «Горводоканала» в канализации по улице Рельсовой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Горводоканал»

О случившемся специалистам предприятия стало известно накануне во время вечерней проверки работы канализационной насосной станции «Молокозавод» по Крестовскому шоссе. Из строя вышло дорогостоящее оборудование – произошла аварийная остановка насоса. Чтобы избежать подтопления близлежащих многоквартирных домов, рабочие до позднего вечера восстанавливали полноценную работу КНС. Насос оказался забит смесью синтетики и вязкого мазута. После длительной прочистки оборудование попытались перезапустить, но безрезультатно. В итоге насос пришлось заменить.

Специалисты предприятия обследовали канализационные сети микрорайона, сточные воды там оказались смоляно-черными.

Сотрудники центральной лаборатории «Горводоканала» провели отбор проб сточных вод. Уже сейчас очевидно, что показатель по нефтепродуктам будет значительно превышен.

«Разбираться с последствиями незаконного сброса предстоит еще долго. Только полная прочистка канализационной системы в месте сброса займет не меньше недели. На устранение аварийной ситуации отдана вся специализированная техника. Учитывая возросшее количество ежедневных заявок, которых в день бывает до 30, мы вынуждены тратить ценные человеческие и технические ресурсы на ликвидацию последствий чьих-то безответственных действий», - рассказали в «Горводоканале».

Начат сбор доказательной базы и поиск нарушителей.

«Еще раз напоминаем, что городская система водоотведения предназначена исключительно для приёма и очистки хозяйственно-бытовых стоков. Попадание в нее химии и нефтепродуктов негативно отражается на процессе жизнеобеспечения всего города», - добавили на предприятии.