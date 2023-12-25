ЖКХ

Отопление и горячую воду в центре Пскова отключают из-за утечки на сетях

Утечка произошла на магистральной теплотрассе в районе улицы Гоголя в Пскове. Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» будут устранять повреждение в течение дня 26 декабря, в связи с этим в центре города на несколько часов отключат отопление и горячее водоснабжение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: пресс-служба ПТС

«Утечка была обнаружена во время одного из обходов. Чтобы избежать аварийных ситуаций во время новогодних каникул, было приято решение провести ремонтные работы до Нового года. Подготовка к ним шла несколько недель», - рассказали в администрации.

О завершении работ сообщат дополнительно.