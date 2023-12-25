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ЖКХ

«Псковские тепловые сети» рассказали, как проводят благоустройство после работ

27.12.2023 10:56|ПсковКомментариев: 0

Только в 2023 году специалисты муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» благоустроили 4500 квадратных метров территории города. В эту цифру входит асфальтирование, укладка плитки и бордюрных камней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС 

«Нам часто задают вопросы про благоустройство тех или иных объектов. Особенно жителей интересуют вопросы благоустройства того, что было демонтировано в отопительный сезон. Это очень хороший и животрепещущий вопрос. Давайте разберемся!» - предложили на предприятии. 

Только в этом году специалисты предприятия благоустроили 4500 квадратных метров территории города, включая асфальтирование, укладку плитки и бордюрного камня. При этом количество благоустроенных зелёных зон считается отдельно.

«Что будет с территориями, которые мы не успели благоустроить осенью и разломали зимой? Всё довольно просто и прозаично. Мы ведём реестр территорий, которые подлежат благоустройству. Звучит довольно банально, но иначе невозможно их учесть. Все работы разбиваются на две части. Первыми благоустраиваются зелёные зоны. Всё, что подлежит асфальтированию, будет сделано чуть позже. И тут тоже есть вариации», - продолжили в ПТС. 

Зеленые зоны благоустраивают, когда приходит весна и грунт даёт усадку. Сотрудники «Псковских тепловых сетей» довозят необходимую часть, всё выравнивают, закупают газонную траву, засеивают зону.

«С восстановлением асфальтного покрытия не всё так просто. Нельзя пойти в магазин и купить асфальт. Нужно ждать, пока асфальтный завод откроет свой сезон и начнёт отгружать продукцию. Да и сами работы по асфальтированию подразделяются на два вида», - заметили на предприятии. 

 

Первый вид - это то, что «Псковские тепловые сети» могут сделать самостоятельно. «Вы знаете, что мы приобрели каток. С его помощью мы можем выполнять некоторые работы по асфальтированию (пешеходные дорожки, парковки). С этими работами всё просто. Провели подготовку основания (подсыпали, утрамбовали, снова подсыпали и утрамбовали). Можно закупать асфальт, заказывать каток, и всё будет по красоте. Только про бордюрный камень не забыть», - рассказали на предприятии. 

С большими площадями и проезжими частями, отметили в ПТС, всё обстоит сложнее. «Наша техника не сможет выполнить эти работы, как и наши специалисты. Мы не обладаем подходящей квалификацией, да и нашего катка не хватит для укладки правильного слоя асфальтного покрытия. Какие есть варианты? Вариант только один - подрядные организации. И вот здесь начинаются проблемы. Нам нужно разыграть конкурсные процедуры, заключить контракты, и только после этого работы могут начаться», - сетуют на предприятии. 

У «Псковских тепловых сетей» есть целая служба, которая занимается закупками, однако желающих участвовать в торгах совсем мало. Точнее, их практически нет, заключили в ПТС. «В прошлом году мы только с третьего раза смогли заключить контракты. Наши объемы никому не интересны. Мы же не асфальтируем одно конкретное место на весь объем. Объектов для асфальтирования много, они находятся в разных частях города, а по площади - они "пипирошные"», - обозначили проблему в ПТС.

«Так что вопросы благоустройства - это больная тема не только для жителей, но и для нашего предприятия. Мы всегда выполняем все намеченные работы, но вот со сроками у нас беда. Мы не можем сказать, что завтра мы будем асфальтировать данный двор. Если вы заметили, то мы редко рассказывали об асфальтировании "онлайн". Обычно мы показывали фотографии до и после, но не сам момент асфальтирования. Но почему так? Всё просто: подрядчики называли одну дату, а приезжали в другую. Поймать их на объектах было невероятно сложно. Только если укладка занимала несколько часов, тогда мы успевали к ним приехать», - рассказали в ПТС. 

Теги: #благоустройство #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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