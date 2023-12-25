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ЖКХ

Тарифы ЖКХ в России в 2024 году вырастут в среднем на 10%

02.01.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Тарифы на жилищные и коммунальные услуги в России в 2024 году вырастут в среднем на 10% по стране из-за инфляции и отсутствия индексации в прошлом году, но подорожание по регионам будет неравномерным, рассказали эксперты.

«Наша платежка состоит из трех основных составляющих – платы за жилищные услуги, коммунальные ресурсы и капитальный ремонт», – рассказала РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, на коммунальные услуги приходится порядка 60-65% ежемесячного платежа, на жилищные услуги, взносы на капремонт и дополнительные услуги (домофон, видеонаблюдение, охрана) – около 35-40%. Но многое здесь зависит от региона, например в Москве стоимость капремонта выше, чем в остальных субъектах РФ, поэтому и соотношение будет иным.

Коммунальные услуги включают электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора. Поскольку они предоставляются монополистами, государство регулирует рост тарифов на них. Правительство ежегодно выпускает распоряжение, в котором устанавливает потолок роста платежей за коммунальные услуги, то есть при сопоставимом уровне потребления общая плата за коммуналку не должна вырасти больше обозначенного процента. На региональном уровне устанавливают конкретные тарифы на поставку каждого из ресурсов, пояснила Разворотнева.

«В северных регионах страны ЖКХ традиционно самое дорогое в России. Это связано с тем, что затраты на отопление и содержание инфраструктуры ЖКХ в условиях сурового климата значительно выше», – отметил доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы в РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

Самым же дешевым, по его словам, обычно является ЖКХ в южных и центральных регионах России, таких как Краснодарский край или Самарская область. Здесь затраты на отопление и содержание инфраструктуры обычно меньше благодаря более мягкому климату и меньшим затратам на обслуживание, добавил эксперт.

«При этом тарифы на тепло могут сильно различаться даже в пределах одного субъекта страны. Если люди получают тепло от котельной, работающей на мазуте, это значительно дороже, чем тепло от газовой котельной», – добавила Разворотнева.

Величина тарифов на жилищные услуги (содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах) в соответствии с Жилищным кодексом утверждается на год на собрании собственников жилья с учетом предложений управляющей организации. Как правило, она предлагает тарифы на уровне тех, которые установлены для муниципального жилья. Если собственники не установили тарифы, за них это сделают местные органы власти, рассказал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

Величину взносов на капитальный ремонт регулируют региональные власти. Сейчас в большинстве регионов они составляют 8-9 рублей за квадратный метр, добавила Разворотнева. По данным базы региональных операторов и УК ЖКХ, больше всего в 2023 году платили за капремонт москвичи – по 24,09 рубля за квадратный метр, самыше маленькие взносы были в Северной Осетии – 5,92 рубля за «квадрат».

«Рост тарифов на капремонт ничем не ограничен, кроме позиции региона», - отметила Разворотнева. По ее словам, некоторые регионы ежегодно повышают тариф с 1 января, а другие стараются сохранять его на невысоком уровне.

Минимальный перечень работ и услуг по договору управления многоквартирным домом изложен в постановлении правительства РФ. Услуги, которые не входят в него, считаются дополнительными и включаются в договор решением собрания собственников. Среди них - домофон, охрана, установка систем сигнализации и видеонаблюдения, услуги консьержа, дополнительная уборка подъездов.

Муниципальных тарифов на них не устанавливается и стоимость не регулируется, она определяется рынком. Собственники могут в любое время, не привязываясь к каким-либо календарным периодам, проголосовать за или против любой такой услуги и определить частоту выполнения работ, а также стоимость. Затем они уполномочивают управляющую компанию найти подрядчиков для выполнения утвержденных работ. Принятые большинством голосов решения собрания собственников обязательны для исполнения всеми жильцами, даже если они не согласны или не голосовали, сообщили в пресс-службе управляющей компании «СКС»".

В ноябре 2023 года правительство России дало очередное распоряжение об индексации платы за коммунальные услуги по регионам, в среднем по стране с июля предполагается рост тарифов почти на 10%.

Подобных двухзначных темпов роста не было в течение последних десяти лет, обратил внимание Склянчук, объяснив такое подорожание инфляцией и тем, что в прошлом году индексация тарифов не проводилась.

Согласно решению правительства, средний рост платежей по регионам варьируется от 4% (Хакасия) до 15% (Забайкальский край). В Москве тарифы вырастут на 11%, Санкт-Петербурге – на 9,8%, Подмосковье – на 10,7%.

Как показывает практика, жилищная часть платежа растет примерно в тех же темпах, что и плата за коммунальные услуги, так как в подходы к формированию платы одни и те же, отметил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов.

Что же касается стоимости капремонта, то дать прогноз по изменению тарифов здесь достаточно сложно, так как политика в этом отношении зависит от каждого конкретного региона, отметила Разворотнева.

«Кто-то повышает каждый год, например в Москве правительство города увеличило размер взносов на капремонт с 1 января 2024 года на 6,2% – до 25,58 рубля за квадратный метр, кто-то притормаживает, а кто-то не повышает вообще», – указала она.

Стоимость домофона, видеосвязи, шлагбаума, услуг консьержей в жилом доме определяется самими владельцами жилья, в каждом случае решение будет индивидуальным. «Но если учесть, что цены в стране в принципе растут, то здесь я бы ориентировался на инфляцию как на верхний предел», – отметил Долматов, добавив, что в некоторых регионах, где в этой сфере высока конкуренция, подорожания может и вовсе не быть.

Источник: Псковская Лента Новостей
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