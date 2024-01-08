ЖКХ

Лицей и кафе остались без водоснабжения в Пскове из-за аварии на сетях

Лицей №20 и кафе остались без водоснабжения на Запсковье из-за аварии на сетях водопровода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

«Утечка на водопроводе, действительно, есть. Пока непонятно, в каком именно месте порыв. Аварийная бригада занимается поиском участка, где произошла утечка», - рассказали в «Горводоканале».

Жилые дома на улице Текстильной, где, предположительно, произошла утечка, получают водоснабжение. Отключить на данный момент пришлось кафе и лицей №20.

На предприятии уточнили, что земляные работы, скорее всего, начнутся завтра, 9 января.