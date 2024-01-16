ЖКХ

«Кузница»: Новогодние выходные для коммунальщиков - проблемы, решения, выводы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 января. Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы. Мимо них нельзя пройти, их нельзя не заметить, ведь они касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Самые большие выходные года позади. С учетом того, что редкий человек смог поехать куда-то за пределы Пскова, большинство из нас Новолетие встречали дома и впечатления получали здесь. Причем, впечатления совершенно разные. О празднике – в основном позитивно-домашние, а вот настроения от коммунально-погодных условий красками будут потемнее. Самая возмутительная тема – мусорная. Выводы и публичную порку по ней сделали уже после праздников. В связи с аномальными морозами досталось и специалистам водоканала и ПТС – им приходилось ликвидировать аварии на сетях водо- и теплоснабжения. Хватало работы и дорожникам, и сотрудникам управляющих компаний. Как Псков с точки зрения коммунального хозяйства пережил большие новогодние каникулы? Это главная тема нашего эфира сегодня.

Ведущая — Любовь Кузнецова.