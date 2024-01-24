ЖКХ

Ливневый колодец на улице Ипподромной оказался забит асфальтом - Горводоканал

Ремонт ливневых колодцев по улице Ипподромной в Пскове завершают рабочие цеха ливневой канализации муниципального предприятия «Горводоканал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Горводоканал»

Напротив дома №143 на проезжей части регулярно возникали подтопления.

Специалисты «Горводоканала» обследовали проблемный участок и обнаружили, что в двух колодцах для очистки ливневки отсутствовали так называемые заглушки на напорном трубопроводе. Из-за этого вода под давлением постоянно выходила на поверхность. Предварительно откачав воду, специалисты установили недостающие детали, однако столкнулись с новыми сложностями во время ремонта.

«В начале работ стало ясно, что в одном из колодцев повреждена плита перекрытия, а под ней - бетонная глыба. То есть, колодец оказался доверху забит асфальтом. Три-четыре дня у нас ушло, чтобы достать все содержимое и освободить колодец. Работали вручную отбойным молотком. Очень трудозатратный процесс», - рассказал начальник цеха ливневой канализации Михаил Васильев.

На данный момент работу ливневых колодцев восстановили, специалисты предприятия продолжат обследование сетей по улице Ипподромной.