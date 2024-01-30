ЖКХ

Почему в Псковскую область сложно привлечь концессионеров, объяснил Сергей Грахов

Привлечь концессионеров в Псковскую область сложно, потому что из-за низкой плотности населения сроки окупаемости вырастают. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Привлечь сложно. У любой концессии предприниматели ставят во главу угла окупаемость проекта. У нас зачастую из-за низкой плотности населения и потребителей сроки окупаемости достаточно большие. Вкладываются зачастую кредитные средства, которые потом вкладываются в финансовую модель и это подается на тот же самый тариф», - объяснил он.

Сейчас механизм концессии пытаются внедрять на строительство школ, больниц и детских садов, уточнил гость студии.

«Финансовая модель не складывается из-за низкой плотности населения. На первом этапе требуется огромное количество вливаний, которые потом будешь долго получать. Предприниматели не готовы идти на это», - заключил Сергей Грахов.