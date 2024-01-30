Почему в Псковскую область сложно привлечь концессионеров, объяснил Сергей Грахов

Привлечь концессионеров в Псковскую область сложно, потому что из-за низкой плотности населения сроки окупаемости вырастают. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сейчас механизм концессии пытаются внедрять на строительство школ, больниц и детских садов, уточнил гость студии.
«Финансовая модель не складывается из-за низкой плотности населения. На первом этапе требуется огромное количество вливаний, которые потом будешь долго получать. Предприниматели не готовы идти на это», - заключил Сергей Грахов.