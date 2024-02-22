ЖКХ

95% электросетей в Псковской области капитально не ремонтировались на протяжении 25 лет

95% электросетей в Псковской области капитально не ремонтировались на протяжении последних 25 лет. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«На рабочем совещании с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком обсудили вопросы модернизации электросетевого комплекса. 95% наших сетей капитально не ремонтировались на протяжении последних 25 лет. Тем не менее, вместе с коллегами из "Россетей" мы делаем всё, чтобы поддерживать комплекс в рабочем состоянии», – отметил губернатор.

Так, в 1,5 раза увеличены объёмы расчистки просек вдоль трасс ЛЭП, сформировано 85 бригад численностью 370 человек для ликвидации аварийных ситуаций, закуплены резервные источники питания для ключевых объектов

«Благодаря программе, разработанной и принятой на федеральном уровне по поручению нашего президента, мы сможем решить львиную долю проблемных вопросов в этом направлении. В этом году будет закуплена техника и проведено проектирование.

Основной объём работ будет проходить в 2025-2026 годах», – добавил Михаил Ведерников.