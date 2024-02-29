ЖКХ

Газ пришел в дома жителей одного из микрорайонов Острова

Газ пришел в дома жителей микрорайона Лапинки города Острова благодаря реализации масштабной программы догазификации, инициированной президентом России Владимиром Путиным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Для запуска газа были возведены распределительные газопроводы общей протяженностью около 7 км.

В торжественной церемонии пуска газа приняли участие заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин, другие официальные лица и жители микрорайона.

Вице-губернатор от имени губернатора Михаила Ведерникова выразил слова благодарности руководству компании «Газпром», а также проектировщикам и строителям газовых сетей за качественный подход к работе.

Игорь Шатурный напомнил, что регион активно участвует в программе догазификации. «Только в прошлом году построено более 360 км газопроводов, которые дают возможность подключиться к экологическому топливу более 3,2 тыс домовладениям. Эта работа продолжается. Губернатор Михаил Ведерников держит вопрос догазификации населенных пунктов региона на особом контроле», — сказал Игорь Шатурный.

Николай Головкин в свою очередь отметил, что с властями Псковской области налажено конструктивное взаимодействие. Он выразил уверенность в том, что жителям микрорайона газ подарит тепло и комфорт, а также в том, что количество таких домов в регионе будет постоянно расти.

«Пользоваться газом комфортнее, безопаснее, и, как показывает практика, дешевле, чем другими традиционными видами топлива. Особенно, если мы говорим про частный сектор», — добавил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Одной из первых изменения в быту с появлением газа ощутила семья Надежды Кызьюровой. В свой дом в микрорайон Лапинки женщина переехала в 2017 году, для отопления использовала твердотопливный котел, который работал на дровах и угле. Для приготовления пищи она использовала газовый баллон. Хозяйка дома отметила, что появление газа избавило ее от целого ряда домашних дел, которые раньше были обязательными: «Сейчас не надо вставать раньше и чистить котел после вчерашней топки, выносить золу, готовить дрова, растапливать печь и поддерживать температуру в доме. С газом тепло постоянно. Я очень довольна и рада».

Внутрипоселковая сеть в микрорайоне позволяет подключить к газу почти 200 домовладений. В работе находится более 120 заявок, по которым заключены договоры. Всего в Островском районе планируется догазифицировать около 1,5 тыс. домовладений в 4 населенных пунктах.

В пресс-службе правительства отметили, что в Псковской области мероприятия по догазификации продолжаются. В начале февраля в рамках программы догазификации в поселке Бежаницы запущен внутрипоселковый газопровод, который позволил подать голубое топливо почти в 80 домовладений на пяти улицах поселка. В ноябре прошлого года природный газ пришел в деревню Дуброво Псковского района.

«С недавнего времени программа догазификации по решению президента РФ действует бессрочно, а также распространяется на медицинские и образовательные организации», - напомнили в пресс-службе.