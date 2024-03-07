ЖКХ

Жители десятков домов в Стругах Красных почти месяц остаются без водоснабжения

Жители десятков домов в Стругах Красных свыше трех недель остаются без водоснабжения. В администрации Стругокрасненского муниципального округа жителям пояснили, что воды нет в связи с промерзанием водопроводной сети, а исправят ситуацию тёплые погодные условия.

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась жительница частного дома на улице Северограничной в Стругах Красных. Многодетная семья живет без водоснабжения с 14 февраля, воду на шестерых членов семьи приходится носить с колонки на улице.

«Большинство домов заселяют или семьи с детьми, или пенсионеры. Приходиться носить воду с колонки хотя бы для приготовления еды и помывки посуды. Наносить воды по скользкой дороге с колонки, чтобы помыться или простираться, вообще тяжело старикам, а нашей семье - практически нереально. Нанести воды на шесть человек очень тяжело», - рассказала женщина.

По ее словам, без воды в Стругах Красных остаются порядка 40 домов. В группе «Подслушано Струги Красные» в социальной сети «ВКонтакте» местные жители запустили перекличку, чтобы выяснить, кто остался без водоснабжения. Часть сообщений прокомментировали в администрации муниципального округа.

«Водоснабжение части улицы Северограничной не работает в связи с промерзанием водопроводной сети. В ближайшее время тёплые погодные условия исправят указанную проблему. В качестве альтернативного источника водоснабжения можно использовать водоразборную колонку на улице», - говорится в одном из ответов.

Стружане обратились за помощью к управляющей компании и к властям, однако решить проблему до сих пор не удалось.