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ЖКХ

Жители десятков домов в Стругах Красных почти месяц остаются без водоснабжения

07.03.2024 11:35|ПсковКомментариев: 0

Жители десятков домов в Стругах Красных свыше трех недель остаются без водоснабжения. В администрации Стругокрасненского муниципального округа жителям пояснили, что воды нет в связи с промерзанием водопроводной сети, а исправят ситуацию тёплые погодные условия. 

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась жительница частного дома на улице Северограничной в Стругах Красных. Многодетная семья живет без водоснабжения с 14 февраля, воду на шестерых членов семьи приходится носить с колонки на улице. 

«Большинство домов заселяют или семьи с детьми, или пенсионеры. Приходиться носить воду с колонки хотя бы для приготовления еды и помывки посуды. Наносить воды по скользкой дороге с колонки, чтобы помыться или простираться, вообще тяжело старикам, а нашей семье - практически нереально. Нанести воды на шесть человек очень тяжело», - рассказала женщина. 

По ее словам, без воды в Стругах Красных остаются порядка 40 домов. В группе «Подслушано Струги Красные» в социальной сети «ВКонтакте» местные жители запустили перекличку, чтобы выяснить, кто остался без водоснабжения. Часть сообщений прокомментировали в администрации муниципального округа. 

«Водоснабжение части улицы Северограничной не работает в связи с промерзанием водопроводной сети. В ближайшее время тёплые погодные условия исправят указанную проблему. В качестве альтернативного источника водоснабжения можно использовать водоразборную колонку на улице», - говорится в одном из ответов. 

Стружане обратились за помощью к управляющей компании и к властям, однако решить проблему до сих пор не удалось. 

Теги: #водоснабжение #Струги Красные
Источник: Псковская Лента Новостей
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